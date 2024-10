Tecnotree festeggia diversi lanci in tutta l'area LATAM ed EMEA, che favoriranno la trasformazione digitale per oltre 250 milioni di abbonati e imprese

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader globale nei sistemi di supporto al business (BSS) e nelle soluzioni di trasformazione digitale, è orgogliosa di annunciare l'implementazione delle sue piattaforme e dei suoi servizi all'avanguardia in diversi mercati in EMEA e LATAM. Questi lanci segnano un importante passo avanti per la missione di Tecnotree di accelerare la trasformazione digitale per i fornitori di servizi di comunicazione (CSP), con un impatto su oltre 250 milioni di abbonati a livello globale.

Tecnotree ha implementato una serie di moduli conformi alla TM Forum Open Digital Architecture (ODA), tra cui Digital Loyalty Management, Digital BSS Stack, Wholesale Billing e Customer Lifecycle Management, volti a semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza dei clienti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita