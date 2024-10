Boomi lancia il nuovo connettore per Veeva Vault per semplificare l'integrazione dell'applicazione nel settore delle scienze della vita

Il connettore Boomi semplifica l'integrazione di applicazioni di terze parti con Veeva Vault, unendo contenuti e dati per processi aziendali end-to-end senza soluzione di continuità

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, azienda leader dell'integrazione e dell'automazione intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo connettore specializzato, sviluppato per ottimizzare l'integrazione tra sistemi di terze parti e la piattaforma Veeva Vault. Questo nuovo lancio amplia la collaborazione di Boomi con Veeva Systems, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software basate su cloud per il settore delle scienze della vita, per riunire contenuti e dati dei loro clienti comuni.

Con la modernizzazione continua delle operazioni delle aziende del settore di scienze della vita con soluzioni avanzate, continua a crescere la richiesta di una connettività fluida per le loro applicazioni Veeva - da quelle commerciali a quelle di ricerca e sviluppo, fino a quelle di qualità - con le applicazioni aziendali complementari.

Fonte: Business Wire

