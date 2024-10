Xsolla espande significativamente le soluzioni di pagamento in Cambogia e Indonesia per massimizzare la portata per gli sviluppatori di videogiochi sui mercati locali del sud-est asiatico

Xsolla introduce 8 nuovi metodi di pagamento locali in Cambogia e 12 nuove opzioni di pagamento in Indonesia, sostenendo gli sviluppatori di videogiochi nel raggiungere i mercati in crescita del sud-est asiatico

LOS ANGELES: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, è lieta di annunciare l'espansione delle sue soluzioni di pagamento in Cambogia e Indonesia, fornendo l'accesso a metodi di pagamento localizzati su misura per ciascuna regione. Questa iniziativa si allinea alla più ampia strategia di Xsolla di rafforzare la propria presenza nel sud-est asiatico (SEA) e di supportare gli sviluppatori di videogiochi a monetizzare e distribuire con efficacia i propri giochi in questi mercati in rapida crescita.

Xsolla introduce otto nuovi metodi di pagamento in Cambogia, tra cui opzioni di Internet banking e portafogli digitali, adattati alle preferenze degli utenti cambogiani. Tale espansione strategica interessa fino il 90% del mercato dei pagamenti, garantendo che quasi tutti gli operatori in Cambogia possano pagare mediante il loro metodo preferito. Ad esempio, Bakong KHQR, un sistema di pagamento basato su codici QR, detiene il 45% della quota di mercato, mentre Acleda Bank rappresenta il 15%. Sostenute dalla trasformazione digitale in atto nel paese, con un aumento del 28,7% delle transazioni di pagamento digitale, queste soluzioni, tra cui Wing Money, Pi Pay e altre, consentiranno agli sviluppatori di videogiochi di raggiungere quasi 2 milioni di giocatori in Cambogia, facilitando esperienze di pagamento senza interruzioni e incrementando le vendite.

In Indonesia, Xsolla sta introducendo diversi nuovi metodi di pagamento per aiutare gli sviluppatori di videogiochi ad accedere al vasto mercato dei videogiochi del paese, con oltre 185 milioni di giocatori su una popolazione di 275 milioni di persone. Circa l'80% dei consumatori indonesiani non ha un contro bancario o non ha accesso ai servizi bancari. Con una diffusione degli smartphone che raggiunge l'80%, i metodi di pagamento alternativi (APM) sono l'opzione preferita in Indonesia. Integrando questi APM, Xsolla può coprire fino al 90% del mercato. Tra questi, i portafogli elettronici, che rappresentano il 39% del mercato, i bonifici bancari il 27%, le carte il 17% e i contanti l'11%. Piattaforme popolari come ShopeePay, Jenius e Akulaku sono tra le nuove opzioni di pagamento, e vanno a semplificare le transazioni per i giocatori indonesiani, aumentando la portata del mercato per gli sviluppatori di videogiochi in uno dei mercati digitali in più rapida crescita su scala globale.

“L'impegno di Xsolla per consentire agli sviluppatori di videogiochi di accedere a nuovi mercati è essenziale ai fini della nostra missione. Con l'introduzione di metodi di pagamento localizzati in Cambogia e Indonesia, forniamo ai nostri partner gli strumenti necessari per avere successo in questi contesti di gioco dinamici e in rapida crescita. Questa espansione fa parte dei nostri sforzi continui volti a sostenere gli sviluppatori a livello globale e aiutarli a superare le sfide legate ai pagamenti”, ha dichiarato Chris Hewish, responsabile della strategia di Xsolla.

Si prevede che il mercato dei giochi in Cambogia raggiungerà i 75,21 milioni di dollari entro il 2027, e che i giochi per cellulari rappresenteranno il 66% delle entrate nel 2023. In Indonesia, la trasformazione digitale apre notevoli opportunità per gli sviluppatori di videogiochi, soprattutto attraverso soluzioni di pagamento localizzate che riducono gli ostacoli e migliorano i tassi di successo delle transazioni.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di pagamento di Xsolla e su come queste possano migliorare le strategie di monetizzazione in Cambogia, Indonesia e oltre, visitare il sito xsolla.pro/psrw

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

