Infobip e Oracle collaborano per creare un’integrazione globale tra la piattaforma per chatbot e soluzioni omnicanale

L’integrazione estende la partnership stretta da Infobip con Oracle, offrendo esperienze ricche e conversazionali per i clienti Oracle Fusion Cloud Responsys Campaign Management

VODNJAN, Croazia: Infobip, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma di comunicazioni globali e membro di Oracle PartnerNetwork, e Oracle, una realtà globale nel settore della tecnologia, stanno collaborando per integrare la piattaforma di creazione di chatbot intelligenti Infobip, soluzioni omnicanale e Oracle Fusion Cloud Responsys Campaign Management, al fine di consentire a imprese e brand che utilizzano Oracle Responsys Campaign Management di offrire ai consumatori ricche esperienze conversazionali e servizi di chatbot basati sull’IA che rafforzino la fedeltà e incrementino le vendite.

Mentre i consumatori cercano una connessione più profonda con i brand, sono in crescita i canali di messaggistica conversazionale come le app per chat e RCS.

Fonte: Business Wire

