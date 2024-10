Rivoluzionare le operazioni nei magazzini: lanciata la serie Carti di robot per la logistica e la movimentazione materiali

REDWOOD CITY, California: Bear Robotics ha lanciato il robot Carti 100, una soluzione innovativa che trasformerà la logistica e le operazioni nei magazzini. Mentre le imprese si impegnano per migliorare l’efficienza e contenere i costi, Bear Robotics sta rafforzando il suo ruolo di una delle principali realtà internazionali nell’automazione del magazzino. Conformandosi agli standard più elevati di eccellenza, Bear Robotics sottolinea la sicurezza dei dati e delle batterie nonché la funzionalità multirobot integrata e con Carti 100 sta ridefinendo la movimentazione dei materiali, mettendo in grado le imprese di adattarsi alle richieste in continuo cambiamento delle moderne catene di fornitura.

“Noi di Bear Robotics non siamo solo parte della rivoluzione della robotica; siamo pionieri del futuro della logistica”, commenta John Ha, co-fondatore e Ceo.

Fonte: Business Wire

