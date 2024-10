Altium presenterà un’innovativa soluzione a Electronica 2024

Altium Discover collegherà l’ecosistema della distribuzione e della catena di fornitura nel settore dell’elettronica ai fini di un’innovazione accelerata

SAN DIEGO: Altium, una delle principali imprese internazionali nella gestione del ciclo di vita e nella progettazione nel settore dell’elettronica, presenterà tre prodotti trasformativi all’imminente conferenza Electronica 2024 che si terrà a Monaco di Baviera, Germania. Il prodotto di punta, Altium Discover, è stato progettato per far fronte a problemi chiave nel settore promuovendo un ecosistema collaborativo basato sulla fiducia che riunisca produttori di dispositivi a semiconduttori, distributori e sviluppatori di prodotto in una piattaforma unificata.

Altium Discover utilizza le funzionalità cloud comprovate di Altium 365 per consentire una collaborazione trasparente e in tempo reale, facendo sì che tutti gli stakeholder nella catena di fornitura dell’elettronica possano operare insieme con fiducia, dalla fase di scoperta a quella di produzione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita