MSCI dà il benvenuto a Richard Mattison come nuovo responsabile del business ESG e clima

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali imprese internazionali nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, ha nominato il Dott. Richard Mattison Direttore ESG e clima, con entrata in vigore il 29 ottobre.

In questo ruolo Mattison sarà responsabile della strategia aziendale e dello sviluppo dei prodotti in relazione ai problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e riguardanti il clima. Collaborerà fianco a fianco con vari dirigenti MSCI, compresi il Ceo e Presidente del CdA Henry Fernandez e il Presidente Baer Pettit, per dare impulso all’innovazione e alla scalabilità della linea di prodotti ESG e clima nonché per creare soluzioni integrate che mettano in grado gli investitori di rimanere all’avanguardia nel campo degli investimenti sostenibili.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita