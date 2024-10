LambdaTest lancia una soluzione per test dell’accessibilità automatizzati integrata con Playwright per assicurare la compliance riguardo all’accessibilità web

La nuova integrazione di LambdaTest Playwright mette in grado le imprese di automatizzare le verifiche di accessibilità, assicurando esperienze digitali inclusive e la compliance normativa.

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: LambdaTest, una delle principali piattaforme cloud per l’esecuzione di test unificati, lancia la sua più recente funzionalità Accessibility Playwright Integration, una soluzione che consente alle aziende di semplificare i test di accessibilità alle loro applicazioni web, che rendono i contenuti digitali fruibili da tutti, comprese le persone con disabilità. L’integrazione di Playwright attuata da LambdaTest assicura la compliance con varie leggi federali statunitensi e normative riguardanti l’accessibilità – la legge Americans with Disabilities Act (ADA), la sezione 508 della legge Rehabilitation Act e le linee guida per l’accessibilità dei siti web (WCAG) – attraverso la rilevazione e segnalazione automatizzate di barriere all’accessibilità.

Fonte: Business Wire

