Gli azionisti di Iteris approvano l'accordo di fusione con Almaviva

Più del 98% dei voti durante un'assemblea speciale sono stati a favore della transazione

AUSTIN, Texas: Iteris, Inc. (NASDAQ: ITI) (“Iteris” o la “Società”), l'ecosistema tecnologico più fidato al mondo per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente, oggi ha annunciato che gli azionisti di Iteris hanno approvato l'accordo proposto per la fusione con Almaviva S.p.A. (“Almaviva”) all'Assemblea speciale degli azionisti di Iteris, tenutasi ieri.

Come già annunciato, i termini dell'accordo di fusione prevedono l'acquisizione di Iteris da parte di Almaviva in una transazione in contanti nella quale gli azionisti di Iteris riceveranno 7,20 dollari per azione ordinaria, valutando Iteris a circa 335 mln di dollari in valore azionario. Le parti anticipano che la transazione si chiuderà intorno al 1° novembre 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Al completamento della fusione, le azioni ordinarie di Iteris non saranno più quotate su alcun mercato pubblico.

Più del 98% delle azioni ordinarie di Iteris presenti fisicamente o su delega all'Assemblea speciale che rappresentano circa il 71% del totale delle azioni ordinarie di Iteris emesse e in circolazione alla data di registrazione, ha votato a favore dell'accordo di fusione e della transazione.

“L'enorme supporto dei nostri azionisti per la transazione riflette i chiari vantaggi dell'iniziativa per gli investitori, con il prezzo di acquisto che rappresenta un notevole premium del 68%”, ha dichiarato Joe Bergera, Presidente e CEO di Iteris. “Ottenere l'approvazione degli azionisti significa che ci stiamo avvicinando ulteriormente all'ingresso nella rete globale di Almaviva di aziende di spicco e all'immenso valore creato da questa transazione per Iteris e per i nostri clienti”.

Iteris annuncerà i risultati finali e certificati dei voti su un Modulo 8-K con la U.S. Securities and Exchange Commission.

Informazioni su Iteris, Inc.

Iteris, Inc. è un fornitore di soluzioni gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente. Le soluzioni abilitate al cloud di Iteris aiutano le agenzie di trasporti pubblici, comuni, enti commerciali e altri fornitori di infrastrutture di trasporto a controllare, visualizzare e ottimizzare le infrastrutture di mobilità per renderle sicure, efficienti e sostenibili. In quanto pioniere nell'ambito della tecnologia dei sistemi di trasporto intelligenti, le offerte di sensori avanzati di rilevamento, di dati su mobilità e traffico e di software-as-a-service, assieme ai servizi di consulenza di Iteris rappresentano una gamma completa di soluzioni di gestione delle infrastrutture di mobilità che si rivolgono ai clienti negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo www.iteris.com.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questa comunicazione contiene “dichiarazioni a carattere previsionale” secondo la definizione della Sezione 27A del Securities Act of 1933, della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere identificate dal contesto della dichiarazione e generalmente si verificano quando Iteris, Inc. (“Iteris”) o la sua amministrazione presenta le sue convinzioni, stime o aspettative. Tali dichiarazioni generalmente includono termini come “ritiene”, “prevede”, “progetta di”, “anticipa”, “stima”, “continua”, “potrebbe”, “pianifica”, “farà”, “obiettivo” o espressioni simili. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono di natura prospettica e non si basano su fatti storici, ma piuttosto su aspettative attuali e proiezioni della nostra amministrazione relativamente a eventi futuri; pertanto, sono soggette a rischi e incertezze, molte delle quali esulano dal controllo di Iteris, che potrebbero far sì che i risultati effettivi divergano materialmente dai risultati espressi nelle dichiarazioni a carattere previsionale del presente comunicato a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) l'incapacità di concludere la transazione proposta entro la tempistica prevista, o del tutto, per qualsiasi motivo, compreso il mancato raggiungimento delle condizioni per la conclusione della transazione proposta; (2) il rischio che l'Accordo di fusione possa essere rescisso in circostanze che richiedono il pagamento dei costi di rescissione da parte di Iteris; (3) il rischio che la transazione proposta interrompa gli attuali piani e le attività di Iteris o distolga l'attenzione della direzione dalle attività in corso; (4) l'effetto dell'annuncio della transazione proposta sulla capacità di Iteris di trattenere e assumere personale essenziale e mantenere i rapporti con i propri clienti, fornitori e altri con i quali svolge attività; (5) l'effetto dell'annuncio della transazione proposta sui risultati operativi e sulle attività di Iteris in generale; (6) i costi, le tariffe e le spese significative, relative alla transazione proposta; (7) il rischio che il prezzo delle azioni di Iteris possa diminuire significativamente se la transazione proposta non viene completata; (8) la natura, il costo e il risultato di qualsiasi vertenza o altri procedimenti legali, compresi quelli relativi alla transazione proposta e avviati contro Iteris e/o i suoi dirigenti, amministratori o altre persone collegate; e (9) altri fattori che potrebbero influire sulle attività di Iteris, come, non in via esaustiva, pressione inflazionistica sui costi el lavoro, della filiera della fornitura, dell'energia, e altre spese, interruzioni dovute a implementazioni di sistemi, condizioni del mercato diverse, concorrenza e domanda di servizi, accettazione da parte del mercato dei nostri prodotti e servizi, concorrenza, l'impatto di qualsiasi contenzioso attuale o futuro, l'impatto di recenti dichiarazioni contabili, gli impatti di restrizioni sulla catena di fornitura presenti e futuri, la condizione delle nostre strutture e lo sviluppo dei prodotti, la dipendenza sul personale essenziale, le condizioni economiche generali, compreso l'aumento dei tassi di interesse, l'impatto di qualsiasi volatilità o instabilità presente o futura delle condizioni politiche nazionali o internazionali, qualsiasi chiusura del governo federale degli Stati Uniti, impatti futuri del COVID-19 o di altre pandemie future, cambiamenti nelle normative statali, nel personale o nelle restrizioni del budget o politiche e agende politiche, la disponibilità di finanziamenti di progetti o altre questioni di finanziamento di progetti, e rischi operativi, compresi incidenti di sicurezza informatica.

Qualora la transazione proposta venga completata, gli azionisti di Iteris non avranno più alcuna partecipazione in Iteris e non avranno alcun diritto di partecipare ai ricavi e alla crescita futura della società. Altri fattori sono identificati e descritti più dettagliatamente nel Rapporto annuale di Iteris’ sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 marzo 2024, e nelle successive relazioni di Iteris, disponibili online all'indirizzo www.sec.gov. I lettori sono avvisati di non fare eccessivo affidamento sulle proiezioni e su altre dichiarazioni previsionali di Iteris, valide solo alla data di pubblicazione. Salvo ove richiesto dalle leggi applicabili, Iteris non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione a carattere previsionale o di rilasciare altre dichiarazioni a carattere previsionali, sia a seguito di nuove informazioni che di eventi futuri o altro.

