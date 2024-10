Emile Weber e Pony.ai firmano un memorandum d'intesa per promuovere la mobilità autonoma in Lussemburgo

Collaboreranno per introdurre la tecnologia dei veicoli autonomi nell'ecosistema dei trasporti del Lussemburgo

Evidenzia il contributo del Lussemburgo alla mobilità sostenibile e innovativa

LUSSEMBURGO: Pony.ai Europe, la divisione europea di Pony.ai, ha ospitato una cerimonia per la firma di un memorandum d'intesa (MoU) alla presenza di Emile Weber, la principale azienda di trasporti del Lussemburgo e della Grande Région, per promuovere lo sviluppo della mobilità autonoma nel Granducato. Il sodalizio tra Pony.ai Europe ed Emile Weber darà impulso alla ricerca, allo sviluppo e all'implementazione di veicoli autonomi in Lussemburgo e fa seguito a un MoU del marzo 2024 con il Governo del Granducato di Lussemburgo per promuovere la mobilità autonoma nel Paese.

Emile Weber è uno dei principali fornitori di soluzioni di mobilità del Lussemburgo e abbina la qualità del servizio e uno spirito innovativo e responsabile, con le principali aree di attività che comprendono i trasporti pubblici e privati, i servizi di taxi, il noleggio di vari veicoli senza conducente (camper, furgoni, veicoli commerciali, ecc.), e turismo con agenzie di viaggio e tour operator. Pony.ai Europe ed Emile Weber sono accomunati dalla convinzione che la mobilità autonoma abbia un ruolo importante nel futuro dell'ecosistema dei trasporti del Lussemburgo.

Questo MoU è un ulteriore traguardo nell'espansione in Europa di Pony.ai nel 2024. Nel marzo 2024, Pony.ai ha annunciato la firma di un MoU con il Governo del Granducato di Lussemburgo per promuovere la mobilità autonoma nel Paese. Nel settembre 2024, Pony.ai ha formalmente fondato Pony.ai Europe, stabilendo il suo hub europeo in Lussemburgo, che servirà da centro per la ricerca e lo sviluppo all'avanguardia della tecnologia dei veicoli autonomi di Pony.ai. La sede centrale di Pony.ai in Lussemburgo avrà un ruolo critico per promuovere i progressi tecnologici e adattare le soluzioni al mercato europeo. Come leader globale nell'innovazione e nella tecnologia, il Lussemburgo presenta un'ottima opportunità per Pony.ai di sviluppare ulteriormente in Europa la sua tecnologia della mobilità autonoma leader nel settore.

Il Dott. James Peng, cofondatore e CEO di Pony.ai, ha dichiarato: “Nell'ambito della nostra espansione globale in atto, Pony.ai è grata di avere Emile Weber, il fornitore di trasporti più fidato e affidabile del Lussemburgo, come partner strategico per questa impresa. Mentre Pony.ai porta sul tavolo la sua tecnologia autonoma e la sua superiorità ingegneristica di livello mondiale, avere un fornitore di trasporti locali stimato come Emile Weber come partner è essenziale al successo della nostra collaborazione”.

Emile Weber, socio AD di Emile Weber Group, ha commentato: "In Emile Weber, abbiamo sempre accolto l'innovazione e la tecnologia all'avanguardia nel nostro intento di fornire soluzioni di mobilità sostenibili e di alta qualità. Collaborare con Pony.ai segna un traguardo entusiasmante nel nostro percorso per creare il futuro dei trasporti in Lussemburgo. Abbinando le nostre vaste competenze locali e la tecnologia autonoma di livello mondiale di Pony.ai, siamo fiduciosi che insieme saremo i pionieri della mobilità di nuova generazione nel Granducato”.

Informazioni su Pony.ai Europe

Pony.ai Europe (Pony.ai Europe S.a.r.L.), è la divisione europea di Pony.ai, azienda leader globale nel settore della guida autonoma. La sede centrale di Pony.ai Europe si trova in Lussemburgo. Da leader globale nell'innovazione e nella tecnologia, il Lussemburgo offre a Pony.ai un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente in Europa la sua tecnologia della mobilità autonoma leader nel settore. Ad oggi, Pony.ai ha condotto test di guida autonoma e operativi per circa 40 milioni di km (quasi 24,8 milioni di miglia) su strade aperte in tutto il mondo.

Informazioni su Emile Weber Group

Emile Weber è una delle principali aziende di servizi di trasporti e mobilità in Lussemburgo e nella Grande Région, con quasi 150 di esperienza. L'azienda a conduzione familiare offre soluzioni di trasporto e mobilità di alta qualità per clienti privati e commerciali. Incentrati sull'innovazione e la sostenibilità, abbinate ai tradizionali valori della famiglia, Emile Weber gestisce una flotta all'avanguardia, che comprende veicoli ibridi ed elettrici, garantendo esperienze eccezionali di viaggio e mobilità in tutto il Lussemburgo e oltre.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita