NTT DATA stabilisce un quadro di sviluppo di talenti in materia di IA generativa per la formazione di circa 200.000 dipendenti a livello globale e 30.000 esperti

TOKYO: NTT DATA, leader globale nei servizi IT e di business digitale, ha annunciato oggi un quadro di sviluppo di talenti in materia di IA generativa (GenAI), che accelera le iniziative di formazione dei dipendenti già in corso. Il quadro è strutturato come uno standard globale con più livelli di competenze GenAI ed è progettato per aiutare l'azienda a promuovere in modo rapido ed efficiente una forza lavoro altamente qualificata che possa aiutare i clienti a trarre il massimo valore dalla tecnologia GenAI.

In base al nuovo quadro normativo, NTT DATA si propone di offrire una formazione GenAI di base a tutti i circa 200.000 dipendenti dell'azienda in tutto il mondo, di certificare almeno 15.000 operatori GenAI di livello superiore entro la fine dell'anno fiscale 2024 e di raddoppiare tale numero a 30.000 o più nell'anno fiscale 2026.

Fonte: Business Wire

