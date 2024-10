Xsolla lancia i parental control con riservatezza assicurata COPPA e GDPRkids™ per consentire agli sviluppatori di attuare strategie direct-to-consumer conformi alle norme

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, presenta la soluzione Parental Controls, ora munita dei badge di riservatezza in rete dei minorenni assicurata in conformità alla legge statunitense (COPPA, Children’s Online Privacy Protection Rule) e al regolamento europeo (GDPRkids™).

In una fase in cui gli sviluppatori iniziano a impiegare strategie di vendita diretta ai consumatori, come i web shop, per completare le vendite sulle piattaforme, devono far fronte a nuovi problemi riguardanti la conformità. Mentre le piattaforme gestiscono molte questioni normative, i giochi venduti direttamente ai consumatori devono tener conto di varie complessità da cui prima erano schermati grazie alle piattaforme. Ciò è diventato particolarmente cruciale negli ultimi anni, dopo che la FTC (l’agenzia statunitense federale del commercio) è intervenuta contro numerosi sviluppatori di giochi e fornitori di contenuti digitali per violazioni della legge COPPA.

La necessità di rispettare norme quali la COPPA e il GDPR (il Regolamento generale sulla protezione dei dati in vigore nell’UE) per soddisfare requisiti legali in ogni mercato evidenzia la richiesta crescente di soluzioni efficaci per il controllo da parte dei genitori. In risposta a tale domanda – particolarmente su piattaforme in cui i giocatori più giovani corrono maggiormente il rischio di spese eccessive – Xsolla, sulla scia della partnership stretta con PRIVO l’anno scorso, ha sviluppato una suite affidabile di strumenti per il parental control.

Funzionalità chiave di Xsolla Parental Controls

Age Gating (Soglia di età) : per verificare con accuratezza l’età degli utenti alo scopo di garantire la conformità alle norme e proteggere i minorenni contro transazioni non autorizzate.

: per verificare con accuratezza l’età degli utenti alo scopo di garantire la conformità alle norme e proteggere i minorenni contro transazioni non autorizzate. Guardian Consent & Real-Time Notifications and Approval (Consenso del tutore e avvisi/autorizzazioni in tempo reale) : consente ai genitori o ai tutori legali di ricevere istantaneamente avvisi per e-mail o sms allo scopo di autorizzare o rifiutare transazioni iniziate da minorenni, fornendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo.

: consente ai genitori o ai tutori legali di ricevere istantaneamente avvisi per e-mail o sms allo scopo di autorizzare o rifiutare transazioni iniziate da minorenni, fornendo un ulteriore livello di sicurezza e controllo. Comprehensive Transaction History (Cronologia completa delle transazioni) : questa opzione visualizza tutte le transazioni nell’account Xsolla del tutore, offrendo trasparenza completa e facilità di monitoraggio.

: questa opzione visualizza tutte le transazioni nell’account Xsolla del tutore, offrendo trasparenza completa e facilità di monitoraggio. Spending Limits (Limiti di spesa): permette al tutore di impostare specifici limiti di spesa e permessi per i minorenni, adattando l’esperienza alle esigenze della famiglia.

Anton Zelenin, Direttore prodotti tecnofinanza presso Xsolla, ha così condiviso le sue riflessioni su questa nuova versione: “Noi di Xsolla riteniamo che creare un ambiente sicuro per i giocatori più giovani sia essenziale. La nostra soluzione Parental Controls con certificazione COPPA mette in grado genitori e sviluppatori di garantire la trasparenza e la sicurezza nelle transazioni di gaming. Ci impegniamo per assistere gli sviluppatori nel rispondere ai requisiti normativi e al contempo offrire tranquillità d’animo alle famiglie”.

La soluzione Xsolla Parental Controls consente agli sviluppatori di giochi di garantire la conformità alle norme globali mentre offre ai genitori migliore visibilità e controllo delle transazioni nel corso dei giochi. Integrando questa funzionalità Xsolla dissipa dubbi critici sulla protezione dei minorenni contro acquisti non autorizzati o eccessivi, promuovendo un ambiente di gaming più sicuro per le famiglia in tutto il mondo.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

