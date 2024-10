Grande apertura del primo negozio flagship di Dongfeng in Slovenia

LUBIANA, Slovenia: La sera del 23 ottobre ora locale, Dongfeng Motor ha ospitato con successo la cerimonia di apertura del Dongfeng Center a Lubiana, capitale della Slovenia. Contemporaneamente, le nuove automobili VOYAH COURAGE e FORTHING S7 hanno debuttato per la prima volta in Slovenia, iniettando nuova vitalità nel mercato automobilistico del Paese.

L'Ambasciatore cinese in Slovenia, Wang Shunqin, ha partecipato all'evento e tenuto un discorso. L'evento è stato anche presenziato dai rappresentanti dei ministeri del governo sloveno, tra cui il Ministro dell'Economia, il Ministro della Cultura e del Turismo, e il Ministro delle Scienze e Tecnologie, oltre a rappresentanti dell'Associazione per il commercio tra Cina e Slovenia. Inoltre, i partner di Dongfeng provenienti da vari Paesi dell'Europa orientale, concessionari locali in Slovenia, e ospiti dai media di ogni ceto sociale si sono radunati per assistere a questo importante evento. Anche Raiven, la nota cantante slovena nonché ambasciatrice del marchio Dongfeng, è stata invitata a esibirsi durante l'evento.

Durante la cerimonia di inaugurazione, DONGFENG Motor è apparsa in Slovenia con l'immagine generale del brand Dongfeng con i suoi tre prodotti della serie del marchio, DONGFENG, VOYAH e MHERO, mostrando rispettivamente Dongfeng MAGE, BOX, SHINE, VOYAH FREE e MHERO Ⅰ. All'incontro, Xie Qian, il leader del team europeo di Dongfeng, ha presentato il brand, la tecnologia e i prodotti Dongfeng. Allo stesso tempo, durante l'evento è stato annunciato il lancio ufficiale in Slovenia dell'SUV di fascia alta Voyah Courage a nuova alimentazione di Dongfeng e della popolare berlina S7 a nuova alimentazione, offrendo ai consumatori locali scelte diverse ed esperienze di alto valore.

Al momento, il governo sloveno elargisce importanti sovvenzioni per i veicoli a nuova alimentazione. I veicoli a nuova alimentazione di Dongfeng sono molto apprezzati Slovenia. I due modelli a nuova alimentazione introdotti in questa occasione abbiano un'estetica raffinata, interni lussuosi, ottime prestazioni e tecnologia avanzata, evidenziando la forza della tecnologia a nuova alimentazione di Dongfeng e il fascino unico del marchio Dongfeng. Nel contempo, per soddisfare la domanda del mercato, Dongfeng ha anche lanciato in simultanea vari tipi di veicoli in segmenti diversi, come modelli a combustibile e ibridi per soddisfare le diverse esigenze automobilistiche degli utenti.

L'apertura del negozio ammiraglio di Dongfeng Motor e il debutto e la quotazione di nuovi modelli segnano un notevole passo avanti per Dongfeng Motor nel mercato sloveno. Per Dongfeng Motor, questa è un'importante iniziativa per ampliare attivamente il mercato internazionale e un ulteriore grande risultato della sua strategia di globalizzazione del marchio.

Fonte: Business Wire

