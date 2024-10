Boomi collabora con BASE life science per accelerare la trasformazione digitale nel settore delle scienze della vita.

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi ™, leader nell'integrazione intelligente e nell'automazione, ha annunciato oggi una partnership con BASE life science (BASE), società di Infosys e fornitore di servizi gestiti, specializzata nell'ottimizzazione dell'uso di sistemi basati sul cloud per il settore life science. Espandendo sulla partnership esistente di Boomi con Infosys, insieme BASE e Boomi stanno potenziando le capacità di integrazione per le organizzazioni del settore life science che migrano dalle tecnologie legacy alla piattaforma Veeva Vault. Questa partnership rafforza la collaborazione di Boomi con Veeva, leader globale del software cloud per le scienze della vita, comprese le applicazioni per la gestione dei contenuti aziendali, la gestione delle relazioni con i clienti e la gestione dei dati.

Fonte: Business Wire

