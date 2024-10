PMI Worldwide Brands, LLC (dba, Stanley 1913) collabora con Kinaxis per rafforzare la catena di fornitura

Stanley 1913, una filiale di HAVI, si allinea con l'orchestratore della catena di approvvigionamento per soddisfare la crescente domanda dei consumatori.

OTTAWA, Ontario: Kinaxis®Inc. (TSX: KXS), leader mondiale nell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha annunciato oggi che Stanley 1913 ha scelto Kinaxis per modernizzare la sua catena di approvvigionamento e garantire l'efficienza operativa per soddisfare la domanda crescente dei consumatori.

Stanley 1913 innova, progetta e produce articoli per alimenti e bevande, tra cui l'iconico bicchiere Quencher H2.0 FlowState™ e l'innovativa Stanley Cross Bottle. I prodotti del marchio globale sono distribuiti in oltre 60 Paesi in tutto il mondo. La piattaforma Kinaxis Maestro™ consentirà al team di Stanley 1913 di percepire rapidamente i potenziali ostacoli della catena di fornitura, di analizzare gli impatti e le opzioni di mitigazione e di implementare azioni rapide per affrontare o prevenire le sfide che hanno un impatto sulla fornitura.

Fonte: Business Wire

