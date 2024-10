TRU Simulation propone un simulatore di volo completo al Royal Flying Doctor Service (RFDS) (Queensland Section)

TAMPA, Fla.: TRU Simulation + Training Inc., azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi che la Civil Aviation Safety Authority (CASA), l'autorità australiana per la sicurezza dell'aviazione civile, ha conferito il certificato Level D di simulatore FFS (Full-Flight Simulator) al Royal Flying Doctor Service (RFDS Queensland Section), il servizio sanitario di aeroambulanze australiano. Il FFS è riconfigurabile per l'utilizzo durante la formazione dell'intera flotta di velivoli Beechcraft King Air modelli B200 e B300 della RFDS Queensland Section. Il simulatore è il primo del suo genere in Australia ed è alloggiato in una nuova struttura per l'addestramento realizzata appositamente nei pressi della base RFDS di Bundaberg.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita