NetWitness fornisce un aggiornamento aziendale: il rilascio della piattaforma e le classifiche dei rapporti degli analisti

BOSTON: NetWitness, fornitore di fiducia a livello globale di tecnologie per il rilevamento, la ricerca e la risposta alle minacce e di servizi di incident response, annuncia oggi gli aggiornamenti dell'azienda, tra cui l'atteso rilascio di una nuova versione della piattaforma di prodotto, e le ottime performance nei più recenti rapporti degli analisti di cybersecurity di importanti società di ricerca e consulenza. Il recente sviluppo architetturale della 12.5, l'ultima versione della piattaforma dell'azienda, presenta innovazioni chiave tra cui maggiore visibilità, migliore fruibilità ed efficienza operativa, mentre NetWitness è stato messo in evidenza nei principali report SIEM e NDR per le solide capacità della sua piattaforma e per la sua presenza sul mercato mondiale.

“Siamo entusiasti di ricevere questi elogi dai principali analisti del settore”, ha dichiarato Ken Naumann, Chief Executive Officer di NetWitness. “Questo riconoscimento, insieme al rilascio della Piattaforma 12.5, testimoniano la dedizione del nostro team globale nel fornire soluzioni di sicurezza di alto livello che consentano ai nostri clienti di proteggere i loro dati e le loro infrastrutture più importanti.”

Fonte: Business Wire

