Il rapporto 2024 di CSC sulla sicurezza dei domini rivela un calo nella sicurezza dei domini sanitari nonostante un aumento degli attacchi informatici importanti

Inoltre, l'80% dei domini web registrati che assomigliano a un marchio Forbes Global 2000 non appartengono a quel marchio

WILMINGTON, Del.: CSC, una società di registrazione di domini di livello aziendale e leader globale nella mitigazione delle minacce ai domini e al sistema dei nomi di dominio (DNS), oggi ha pubblicato il suo quinto rapporto annuale Domain Security Report (Rapporto sulla sicurezza dei domini), secondo il quale, in una classifica di 26 industrie Forbes Global 2000, Healthcare Equipment and Services (Apparecchiature e servizi sanitari) sono scesi di sette postazioni, uscendo dalle prime cinque che occupavano in precedenza. La discesa dalla 5a posizione nel 2023 alla 12a nel 2024 emerge in forte contrasto rispetto all'aumento rilevante degli attacchi informatici su ospedali e sistemi sanitari di quest'anno.

Fonte: Business Wire

