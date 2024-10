I dati di un sondaggio al quale hanno partecipato quasi 400 centri, sponsor e CRO in tutto il mondo rivelano le preferenze e i problemi riguardanti le operazioni di studi clinici

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania: Greenphire, innovatore leader nello sviluppo di soluzioni software per gli studi clinici, ha appena pubblicato i risultati del suo sondaggio sulle tendenze del mercato, condotto annualmente, che offrono dati preziosi raccolti intervistando quasi 400 centri, sponsor e CRO in tutto il mondo. I partecipanti al sondaggio hanno indicato le loro preferenze e i problemi riscontrati in operazioni di studi clinici.

I risultati del sondaggio rivelano una chiara affinità verso una tecnologia intuitiva, pagamenti a favore dei partecipanti e dei centri effettuati in tempo reale e l’eliminazione di barriere finanziarie e logistiche per migliorare l’esperienza sia dei partecipanti che dei centri.

Ulteriori punti salienti del sondaggio:

97% è la percentuale dei centri che sottolineano l’importanza di una tecnologia intuitiva per i partecipanti

95% è la percentuale dei centri che sottolineano l'importanza dell'attività/del tempo dedicati a un compito nella tecnologia a sostegno dello studio clinico

94% è la percentuale di sponsor e CRO che affermano che accelerare l'avvio dello studio (per es., preparazione del budget e trattative) è importante per offrire un'esperienza del centro ottimale

86% e 73% sono le percentuali, rispettivamente degli sponsor e delle CRO, che hanno identificato le funzionalità di pagamento in tempo reale come un aspetto essenziale per offrire una esperienza ottimale dei partecipanti

