Motive attiverà il primo servizio Starlink nell’America Latina

TORONTO: Motive Software Solutions, Inc, leader nel settore dei servizi che comportano vantaggi per i clienti (“entitlement”), annuncia la sua partnership con uno dei principali operatori mobili nel Sud America volta a offrire il primo servizio Starlink D2C (Direct-to-Cell). Questa innovativa collaborazione metterà in grado l’operatore mobile di estendere i servizi nel paese e in regioni remote dell’Antartide, dove le reti tradizionali non sono disponibili.

I servizi Motive IMPACT Entitlement Server, di hosting e gestiti svolgeranno un ruolo determinante nella gestione e nella fornitura del servizio Starlink. Il programma pilota include un aggiornamento alla versione più recente del server di hosting della soluzione, IMPACT Entitlement Server, e la personalizzazione in funzione dell’ambiente dell’operatore.

Fonte: Business Wire

