Traceable pubblica il rapporto sullo stato della sicurezza API nel 2025: le violazioni API continuano mentre frodi, attacchi bot e intelligenza artificiale generativa aumentano i rischi

Il 57% delle organizzazioni subisce violazioni legate alle API: frodi, attacchi bot e applicazioni IA generative sfruttano le vulnerabilità delle API mentre le difese tradizionali falliscono

SAN FRANCISCO: Traceable AI, azienda leader nel settore della sicurezza API, ha pubblicato oggi il suo secondo rapporto di ricerca annuale, il 2025 Global State of API Security. I risultati indicano come le organizzazioni non riescono a proteggere le proprie API nonostante le continue violazioni e la maggiore consapevolezza dei rischi per la sicurezza. Questo studio completo, che integra informazioni ottenute da oltre 1.500 esperti di IT e cybersecurity negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'area EMEA, espone i principali punti deboli delle strategie di sicurezza delle API e traccia il modo in cui questi problemi sono cambiati rispetto al nostro rapporto iniziale.

Fonte: Business Wire

