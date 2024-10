Un sondaggio condotto da Regula indica che le frodi tramite deepfake costano al settore finanziario in media 600.000 USD per ciascuna azienda

RESTON, Virginia: Regula , azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, presenta i risultati di un nuovo sondaggio, “ The Deepfake Trends 2024 ”. Le statistiche evidenziano l’impatto finanziario delle frodi tramite deepfake su imprese in vari settori e paesi del mondo. Mentre la perdita media per la maggior parte delle aziende ha raggiunto i 450.000 USD, quella nel settore dei servizi finanziari è stata maggiore, superando i 603.000 USD.

Il 92% delle imprese che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato di avere subito perdite fino a 450.000 USD, mentre per il 10% le perdite sono state superiori a un milione di USD, sottolineando la gravità del problema.

Fonte: Business Wire

