Kinaxis nomina il presidente operazioni commerciali globali

Mark Morgan si unisce a una delle principali imprese nell’orchestrazione della catena di fornitura per dare impulso alla strategia go-to-market e accelerare l’espansione della quota di mercato

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato la nomina di Mark Morgan al ruolo di presidente operazioni commerciali.

Morgan è un dirigente competente in software per la catena di fornitura con una storia comprovata di successi – ha fatto crescere i ricavi di operazioni commerciali globali a valori ben superiori ai miliardi di dollari, ha realizzato aumenti a due cifre nel SaaS e ha reso possibile l’iper-crescita ampliando ecosistemi di partner. Vanta oltre due decenni di esperienza direttiva in ruoli esecutivi e di vendita in relazione alla catena di fornitura, compresa la responsabilità di operazioni commerciali per Coupa e Blue Yonder, dove ha anche svolto il ruolo di Ceo a interim.

Fonte: Business Wire

