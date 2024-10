È arrivata la fine delle password: Swoop annuncia il lancio della più grande rete di autenticazione globale sicura in Internet

La piattaforma Swoop PKI – che esegue i protocolli di autenticazione proprietari Swoop – collega oltre 8 miliardi di dispositivi in tutto il mondo in un unico sistema sicuro

ALBUQUERQUE, New Mexico: Swoop In Technologies LLC, un’impresa di nuova generazione operante nel settore della tecnologia Internet (www.swoopnow.com), ha eliminato tutti i problemi e le frustrazioni da tutte le tipologie di transazioni per un futuro libero da password – per sempre. Tutto è iniziato venti anni fa con la domanda “Cosa si utilizza per reimpostare le password? L’account e-mail. Allora, invece di usare password, perché non usare solo le e-mail!” Gli ingegneri Swoop hanno cominciato con questa semplice idea e hanno finito per inventare e creare la piattaforma Swoop PKI trasformando qualcosa che già ognuno usa, la posta elettronica, in un componente di una rete di autenticazione globale, complessa ma integrata, che consenta a chiunque, dappertutto, di condurre transazioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita