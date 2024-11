Un cliente di Tigo Energy realizzerÃ  il piÃ¹ grande impianto solare galleggiante del Brasile con 97.200 ottimizzatori

Con diciotto isole solari, la più grande installazione solare galleggiante del Brasile utilizzerà i dispositivi TS4-X-O MLPE di Tigo per l'ottimizzazione, il monitoraggio a livello di modulo e la sicurezza.

TOCANTINS, Brasile: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, ha annunciato oggi che la società di sviluppo di energia solare Apollo Flutuantes impiegherà 97.200 ottimizzatori Tigo, compresa la linea Tigo TS4-X-O MLPE, per la realizzazione del più grande impianto solare galleggiante del Brasile. Il progetto, il cui completamento è previsto per dicembre 2025, si troverà nel bacino della centrale idroelettrica di Lajeado, nel Tocantins, in Brasile. Il progetto solare galleggiante segna un importante traguardo nel panorama delle energie rinnovabili del Brasile, che si posiziona all'ottavo posto a livello globale per generazione di elettricità solare, con previsioni di crescita continua.

Fonte: Business Wire

