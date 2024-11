HTEC annuncia che Carsten Wierwille è il nuovo Vicepresidente globale prodotti e design

SAN MATEO, California: HTEC, una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti, annuncia che Carsten Wierwille è il nuovo Vicepresidente globale prodotti e design. Carsten vanta oltre 25 anni di esperienza di leadership in ruoli esecutivi presso aziende quali Frog, GlobalLogic, Method, R/GA e Accenture. In precedenza è stato Ceo di ustwo, che ha guidato attraverso una transizione coronata dal successo allo stato di impresa di proprietà dei dipendenti.

In HTEC Carsten dirigerà i team responsabili del design nell’ideazione di prodotti digitali differenziati e delle esperienze dei clienti e nella loro realizzazione insieme ai team responsabili dello sviluppo tecnico. “Dagli inizi del web all’IA, la tecnologia segue cicli simili – da promesse straordinarie ad applicazioni basate sul valore”, spiega. “Noi di HTEC combiniamo eccellenza nell’ingegneria con una visione incentrata sulle persone per risolvere problemi complessi, da quelli nel settore sanitario a quelli correlati all’IA e ai sistemi autonomi”.

HTEC e Carsten condividono un approccio basato sull’allineare lo scopo, le persone e la tecnologia. Carsten ritiene che i dirigenti debbano sottolineare una collaborazione integrata fra progettazione, gestione del prodotto e ingegneria, mettendo in grado i team di far fronte a problemi complessi e attuare soluzioni che abbiano un notevole impatto. “In HTEC abbiamo la capacità unica di immaginare l’esperienza ideale e trasformarla in una realtà”, continua. “Questo approccio integrato ci permette di risolvere problemi tecnici difficili, al contempo creando prodotti apprezzati dagli utenti”.

Le capacità di progettazione di HTEC si basano sul team P&D (Product & Design), creato dal Product Innovation Office (PIO) e dal Momentum Design Lab. Il know-how speciale di questo team – recentemente riunito e della cui attività è ora responsabile Carsten – nell’accelerazione dello sviluppo dei prodotti e nella loro gestione darà impulso ai progetti dalla validazione iniziale del concetto alla scalabilità sul mercato. Ne conseguiranno capacità superiori di progettazione e realizzazione dei prodotti e un impatto maggiore sui clienti.

Informazioni su HTEC

HTEC Group Inc. è una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. HTEC combina un know-how ineguagliato nell’ingegneria con una notevole creatività, consentendo ai clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie dirompenti, piattaforme e prodotti digitali innovativi in diversi settori.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita