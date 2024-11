Arrow Electronics accelera lo sviluppo di software per autoveicoli espandendo i centri di eccellenza

CENTENNIAL, Colorado: Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), una società internazionale che sviluppa soluzioni tecnologiche, e la sua impresa di servizi di ingegneria, eInfochips, hanno annunciato l’espansione dei Centri di eccellenza (CoE) per il settore automotive tramite nuovi centri di sviluppo a Monaco di Baviera e Istanbul per assistere meglio i clienti nello sviluppo di prodotti per autoveicoli di nuova generazione.

Le aziende innovatrici devono far fronte a vari ostacoli nell’adozione di tecnologie software ibride, autonome e connesse, perché alcune di loro non dispongono internamente di ingegneri in possesso delle capacità necessarie. I CoE per il settore automotive creati da Arrow colgono le opportunità e aiutano a risolvere i problemi associati a queste tecnologie in tale settore.

La recente acquisizione da parte di Arrow di iQmine, una delle principali imprese di servizi di ingegneria per i settori automotive e dei trasporti, rafforza ulteriormente le capacità dei CoE. Con sede centrale a Monaco di Baviera, in Germania e un altro centro di sviluppo a Istanbul, in Turchia, iQmine aiuta i produttori di apparecchiature originali (OEM) e aziende di primo livello ad accelerare lo sviluppo dei prodotti grazie al suo profondo know-how in AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), nello sviluppo di software per le centraline elettroniche (ECU), nella diagnostica dei veicoli e della sicurezza funzionale.

“La tendenza riguardante i veicoli CASE (connessi, autonomi, condivisi ed elettrificati) sta diventando il quadro di riferimento per il futuro del settore automotive e ciò presenta un’opportunità senza precedenti per Arrow riguardo sia ai componenti che ai servizi tecnici”, spiega Rick Marano, presidente business dei componenti globale presso Arrow. “I CoE per il settore automotive, aumentati tramite la recente acquisizione di iQmine, nonché di Avelabs in precedenza quest’anno, completano e ampliano i nostri attuali servizi di ingegneria forniti da eInfochips.”

Per saperne di più sui CoE per il settore automotive: https://www.einfochips.com/domains/automotive/

Informazioni su Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) acquisisce e crea soluzioni tecnologiche per migliaia dei principali produttori e fornitori di servizi. Con un fatturato globale nel 2023 di 33 miliardi di USD, il portafoglio Arrow abilita la tecnologia in importanti settori e mercati. Per saperne di più: arrow.com.

Informazioni su eInfochips

eInfochips, un’impresa Arrow Electronics, è uno dei principali fornitori di servizi di ingegneria del prodotto e trasformazione digitale. Con oltre 500 prodotti sviluppati e 40 milioni di implementazioni in 140 paesi del mondo, eInfochips dà impulso a innovazioni tecnologiche in vari segmenti verticali. eInfochips riduce il time-to-market per i clienti grazie al suo know-how in molteplici aree – cloud, IoT, IA/ML, gemelli digitali, iper-automazione e cybersecurity.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita