SCIVAX e Shin-Etsu Chemical collaborano allo sviluppo di Amtelus® , il dispositivo di illuminazione più piccolo al mondo per sensori 3D

KAWASAKI, Giappone: SCIVAX Corporation (sede centrale: Kawasaki, Giappone; presidente: Satoru Tanaka; di seguito, “SCIVAX”) e Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede centrale: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh; di seguito, “Shin-Etsu Chemical”) hanno sviluppato congiuntamente Amtelus® , un dispositivo di illuminazione per sensori 3D e la tecnologia per la sua produzione in serie. La consegna delle campionature di Amtelus® inizierà nel novembre 2024 e Shin-Etsu Chemical si occuperà delle vendite.

SCIVAX finora ha venduto Platanus® , una lente ottica che diffonde e irradia la luce in modo uniforme, come illuminazione per sensori 3D utilizzati nel settore automobilistico e in altre varie applicazioni, contribuendo a migliorare le prestazioni dei sensori.

Fonte: Business Wire

