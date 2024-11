NielsenIQ (NIQ) nomina Steen Lomholt-Thomsen in qualità di Chief Commercial Officer

Lomholt-Thomsen si concentrerà sulla crescita globale e sulla strategia per i clienti

CHICAGO: NIQ, società leader mondiale nell'ambito della consumer intelligence, ha annunciato la nomina di Steen Lomholt-Thomsen in qualità di suo nuovo Chief Commercial Officer, a partire dal 1º novembre 2024. Steen sarà alla guida della strategia per i clienti e rafforzerà la crescita globale, mentre NielsenIQ espande le sue capacità di fornire approfondimenti mission-critical sulla visione più olistica del comportamento di acquisto dei consumatori. Le capacità di IA di NielsenIQ, insieme alle sue risorse di dati principali e alla sua impronta globale senza pari, sono posizionati in modo eccezionale per poter fornire ai clienti la Full View™: una visione olistica del comportamento degli acquirenti.

Steen vanta una vasta esperienza nel guidare la crescita del fatturato e l'eccellenza operativa in organizzazioni globali complesse, tra cui BullWall, Clarivate e Aveva, e ha rivestito ruoli di leadership in aziende come IBM, HP e IHS (ora S&P Global). Steen possiede una profonda conoscenza dei mercati globali, del coinvolgimento dei clienti, del software e della tecnologia e porterà avanti la missione di NIQ di aiutare le aziende a prendere le giuste decisioni strategiche.

"NIQ opera in più di 90 paesi a livello globale. Steen è un leader con esperienza e successi comprovati in diversi settori", ha dichiarato Tracey Massey, Chief Operating Officer di NIQ. "La sua esperienza nell'ambito dell'eccellenza operativa e nello sviluppo delle relazioni con i clienti lo rende la persona perfetta per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi strategici."

"Sono entusiasta di entrare a far parte di NIQ e di fornire al mercato le informazioni e le analisi sui consumatori più avanzati del settore", ha dichiarato Lomholt-Thomsen. "Sono impaziente inoltre di collaborare con i nostri fantastici clienti e di aiutarli a raggiungere nuovi traguardi mentre sfruttiamo ulteriormente la potenza dei dati e delle capacità di NIQ".

Steen lavorerà dall'ufficio di NIQ di Ginevra, in Svizzera.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la più completa comprensione del comportamento d'acquisto dei consumatori e di rivelare nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, ottenendo una portata globale senza precedenti grazie all'unione di due leader del settore. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti assieme ad analisi avanzate attraverso piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

