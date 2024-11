Abu Dhabi presenta SteerAI, una nuova impresa tecnologica destinata a trasformare i veicoli industriali in centrali autonome.

Lo stack software avanzato e il kit hardware di SteerAI rendono i veicoli industriali autonomi

La nuova impresa, promossa da VentureOne, il braccio di commercializzazione di ATRC, inizierà con i veicoli terrestri e si espanderà verso il mare

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Il braccio di commercializzazione del Consiglio di Ricerca Tecnologica Avanzata (ATRC), VentureOne, ha lanciato SteerAI, che offre un sistema di mobilità avanzata alimentato dall'AI, che può trasformare i veicoli industriali standard in centrali autonome.

Rivolgendosi inizialmente ai settori della logistica e della difesa, SteerAI utilizza un kit hardware, uno stack software e un sistema di gestione della flotta per consentire ai veicoli terrestri autonomi di affrontare missioni complesse con elevata precisione ed efficienza, risparmiando tempo e risorse e proteggendo la forza lavoro umana. La tecnologia di SteerAI è stata sviluppata dagli esperti del Technology Innovation Institute (TII), il braccio di ricerca applicata dell'ATRC.

Sua Eminenza Faisal Al Bannai, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Segretario Generale di ATRC, ha dichiarato: “Il lancio di SteerAI è una pietra miliare significativa per consolidare la leadership degli Emirati Arabi Uniti nella tecnologia autonoma. In ATRC, la nostra visione è quella di spostare continuamente i confini dell'innovazione, e SteerAI esemplifica come stiamo trasformando la ricerca innovativa in soluzioni reali che hanno un impatto tangibile”.

“Non abbiamo semplicemente prodotto un veicolo autonomo, abbiamo creato il 'cervello' di un veicolo autonomo”, ha dichiarato il Dr. Najwa Aaraj, CEO di TII. “Gli algoritmi di navigazione avanzati lavorano con sensori all'avanguardia come parte di un sistema efficiente e modulare che può funzionare su qualsiasi veicolo e che ha il potenziale di trasformare il modo in cui ci muoviamo”.

I veicoli autonomi alimentati dal sistema di SteerAI saranno in grado di spostarsi in modo costante e preciso tra i punti di navigazione con tempi di inattività minimi. Lo stack software lavora insieme ai sensori corrispondenti per consentire ai veicoli di rispondere rapidamente ai potenziali pericoli, di muoversi intorno agli ostacoli e di operare senza problemi anche in condizioni ambientali difficili e in aree non mappate.

Oltre a consentire la mobilità completamente autonoma, il software di SteerAI facilita anche la gestione remota della flotta, fornendo la pianificazione e il monitoraggio delle missioni e l'analisi dei dati per garantire l'impiego e le prestazioni ottimali dei veicoli.

“Il lancio di SteerAI rappresenta un'importante pietra miliare nel nostro percorso di incoraggiamento dell'impatto positivo attraverso l'uso di tecnologie avanzate”, ha dichiarato Reda Nidhakou, CEO temporaneo di VentureOne. “Le esigenze di mobilità nella logistica e nella difesa sono intense, complesse e costose. Il nostro sistema autonomo, indipendente dai veicoli, ridefinisce l'efficienza operativa e la precisione, proteggendo al contempo i beni più preziosi delle aziende: le loro persone. La nostra missione è sfruttare la tecnologia per aiutare i nostri partner a trasformare il loro modo di operare”.

SteerAI è la seconda impresa lanciata da VentureOne. AI71, lanciata nel novembre 2023, crea soluzioni aziendali utilizzando i modelli di AI generativa Falcon di TII.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

