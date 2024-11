Kymeta presenta la sua seconda antenna multi-orbita, a pannello piatto e in movimento – Goshawk™ u8

Kymeta Goshawk u8, un'antenna ibrida GEO-LEO, leader della rivoluzione Multi-X, è in produzione.

REDMOND, Wash.: L'azienda leader mondiale nel settore delle antenne satellitari a pannello piatto, Kymeta (www.kymetacorp.com), oggi ha annunciato il lancio di Goshawk u8, un terminale ibrido geostazionario/a bassa orbita terrestre (GEO/LEO/Cellulare). Progettato per una mobilità fluida, il Goshawk u8 offre una soluzione interamente personalizzabile e facilmente integrabile in un'ampia gamma di veicoli e imbarcazioni, offrendo connettività affidabile con ridondanza di rete in movimento, per affrontare requisiti mission-critical per le forze globali.

Come secondo terminale multi-orbita, multi-rete, modem-agnostic nella gamma di prodotti di Kymeta, Goshawk u8 amplia il portafoglio crescente dell'azienda nel mercato del Multi-X.

Fonte: Business Wire

