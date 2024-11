Un nuovo studio di Netradyne evidenzia il potenziale dell'IA di aumentare la sicurezza delle flotte

L'81% dei professionisti delle catene di fornitura intende adottare l'IA per la sicurezza della logistica e dei trasporti entro l'anno prossimo

LONDRA: Una ricerca tra i delegati condotta da Netradyne al Gartner Supply Chain Planning Summit la settimana scorsa ha rivelato il potenziale ancora non utilizzato dell'intelligenza artificiale (IA) per aumentare la sicurezza delle flotte per una maggiore precisione e redditività nei settori logistica e trasporti delle catene di fornitura. Attualmente, solo il 33% degli intervistati utilizza l'IA per valutare e monitorare le prestazioni di sicurezza delle flotte. Tuttavia, l'81% intende adottare le piattaforme di IA entro l'anno prossimo per mitigare i rischi e incrementare la sicurezza per prestazioni operative ottimizzate.

Fonte: Business Wire

