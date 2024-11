ITRS nomina Ryan Terpstra in qualità di CEO

Terpstra offrirà una profonda competenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del software aziendale e una vasta esperienza nella scalabilità delle attività tecnologiche

LONDRA: ITRS, fornitore leader di soluzioni di monitoraggio e osservabilità IT in tempo reale, ha annunciato oggi la nomina di Ryan Terpstra in qualità di CEO. Terpstra sostituirà Guy Warren, che ha deciso di ritirarsi dai ruoli esecutivi per dedicare più tempo alla famiglia, dopo aver guidato con successo l'azienda per oltre un decennio.

Terpstra vanta oltre due decenni di esperienza in ruoli apicali nella guida e nella crescita di aziende tecnologiche, tra cui startup sostenute da venture, società di medie dimensioni con il sostegno di capitale privato e società pubbliche globali. Di recente ha rivestito il ruolo di Chief Product Officer di ION Analytics, una divisione del Gruppo ION nata dall'integrazione di Dealogic, Acuris, Backstop Solutions Group e Selerity.

Fonte: Business Wire

