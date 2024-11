Intel 471 pubblica un rapporto per aiutare le entità europee fondamentali a orientarsi nella direttiva sulla sicurezza delle reti e delle informazioni (NIS2)

AMSTERDAM: Intel 471, leader mondiale nell'ambito dell'intelligence sulle minacce informatiche (CTI) e delle soluzioni basate sull'intelligence, ha pubblicato oggi il suo nuovo rapporto, NIS2 Operationalising Cyber Threat Intelligence for Critical Infrastructure Resiliency. Il rapporto offre spunti fondamentali su come l'ITC può aiutare le organizzazioni a orientarsi nelle nuove normative europee sulla cybersecurity, a ridurre in modo proattivo il rischio digitale, a migliorare la resilienza informatica e a evitare sanzioni e multe.

Le legislazioni nazionali che applicano la Direttiva NIS2 dell'Unione europea (UE) 2022/2555 per aumentare la resilienza informatica delle infrastrutture critiche in Europa l'hanno adottata il 18 ottobre 2024.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita