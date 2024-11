Zilliant mette in grado i venditori di concludere accordi più rapidamente grazie alla determinazione dei prezzi automatizzata in funzione delle esigenze dei clienti in CPQ

Agreements Management velocizza gli accordi di vendita negoziati in modo da ottimizzare i ricavi

AUSTIN, Texas: Zilliant, leader nella gestione del ciclo di vita della determinazione dei prezzi, oggi ha annunciato l’automazione di accordi di vendita negoziati e della determinazione dei prezzi in funzione delle esigenze dei clienti in Zilliant CPQ. La soluzione Agreements Management, annunciata in occasione dell’evento MindShare Europe organizzato da Zilliant, fa fronte a un’esigenza cruciale nei settori della produzione e della distribuzione, in cui i prezzi negoziati possono rappresentare fino all’80% dei ricavi annui.

“Noi di Zilliant continuiamo a innovare nell’intero ciclo di vita della determinazione dei prezzi”, spiega Kylie Fuentes, Direttrice prodotti e marketing presso Zilliant. “Integrando il nostro know-how nella determinazione dei prezzi basata sull’IA con affidabili capacità di gestione degli accordi, inclusi la revisione dell’accordo e i flussi di lavoro riguardanti l’approvazione, mettiamo in grado i team responsabili delle vendite di presentare il prezzo giusto in funzione delle esigenze del cliente attraverso un’esperienza d’uso ottimizzata. Questa integrazione assicura che le aziende possano fidarsi dei loro prezzi mentre mette in grado i venditori di concludere gli accordi più rapidamente; vengono così ottimizzati i ricavi realizzati dai nostri clienti.”

Le procedure manuali spesso ostacolano i venditori che gestiscono centinaia o anche migliaia di impegni riguardanti la quantità o termini unici dei contratti, rallentandoli quando devono presentare preventivi per accordi in base a prezzi ottimali e privi di errori. Per restare al passo, molti adottano un approccio “stabiliscilo e non pensarci più” – anche quando ciò rappresenta una parte significativa dei ricavi annuali – che spesso comporta la mancata acquisizione di determinati ricavi e un’esperienza del cliente non ottimale.

Zilliant Agreements Management rispecchia la proceduta di creazione del preventivo. Aiuta i venditori a individuare prodotti o servizi, applicare il prezzo adatto, ottenere le approvazioni più rapidamente e presentare preventivi riguardanti l’accordo per concludere quest’ultimo in modo efficiente. Integrando Agreements Management in CPQ, Zilliant libera funzionalità di configurazione per accordi sulla determinazione dei prezzi e facilita integrazioni più agevoli con sistemi quali SAP.

Questa soluzione estende la strategia di determinazione dei prezzi per leader in questo campo che già impiegano Zilliant for Price Management o Price Optimization. Fornisce linee guida cruciali ai venditori durante le negoziazioni concernenti l’accordo, assicurando trasparenza e controllo delle procedure di vendita che possono influire significativamente sui margini.

Agreements Management, integrata con le funzionalità di determinazione dei prezzi e di vendita guidata sviluppate da Zilliant, consente alle imprese di produzione e distribuzione di:

ottimizzare la creazione, la negoziazione e l’introduzione di prezzi in funzione delle esigenze dei clienti per concludere accordi più velocemente;

monitorare, modificare e rinnovare proattivamente accordi in funzione di modifiche del business, come impegni riguardanti il volume o l’indice dei prezzi al consumo, per garantire gli impegni dei clienti e proteggere i margini;

comprendere l’impatto finanziario delle modifiche dei prezzi sui contratti in relazione agli indicatori principali delle prestazioni (KPI) per prendere decisioni migliori che aumentino i margini e i ricavi

“La determinazione dei prezzi in funzione delle esigenze dei clienti è cruciale nelle vendite B2B, ciò nonostante spesso viene gestita ricorrendo a procedure manuali che causano facilmente errori”, spiega Stephan Liozu, Chief Value Officer presso Zilliant. “La nostra nuova soluzione offre trasparenza e controllo per le procedure di vendita che possono influire significativamente sui margini”.

Per ulteriori informazioni su Zilliant Agreements Management in CPQ, visitare zilliant.com o contattare Zilliant per una demo a zilliant.com/contact-us.

Informazioni su Zilliant

Zilliant aiuta le imprese a mettere la determinazione dei prezzi al centro della loro attività gestendone l’intero ciclo di vita. La scienza dei dati utilizzata da Zilliant, il suo software nativo sul cloud e la sua passione per il successo dei clienti assicurano il massimo ROI, il tempo più breve per creare valore e il massimo grado di soddisfazione dei clienti. Per saperne di più su come Zilliant consente alle imprese di liberare la potenza completa della determinazione dei prezzi visitare zilliant.com.

