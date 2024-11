Kioxia viene adottata per il progetto NEDO di sviluppo della tecnologia di produzione di memorie innovative nell'ambito del progetto di infrastruttura di sistema post-5G

TOKYO: Kioxia Corporation, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi di essere stata adottata dall'agenzia nazionale giapponese per la ricerca e lo sviluppo, la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), per la sua proposta rivoluzionaria per lo sviluppo della tecnologia di produzione di memoria innovativa al fine di migliorare l'infrastruttura dei sistemi di informazione e comunicazione post-5G.

Nell'era dell'informazione e della comunicazione post-5G, si prevede che l'IA genererà un volume di dati senza precedenti. Questo incremento probabilmente farà crescere le richieste di elaborazione dei dati da parte dei data center e aumenterà il consumo di energia.

Fonte: Business Wire

