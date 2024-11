Mouser Electronics esamina la rivoluzione incentrata sulle persone di Industria 5.0

Esplorare le opportunità di un futuro industriale sostenibile e resiliente

DALLAS & FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore globale famoso per fornire le più recenti soluzioni per l'automazione industriale e i componenti elettronici, oggi ha presentato il capitolo più recente della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), che illustra il panorama emergente di Industria 5.0. In questa nuova fase dell'industrializzazione, considerazioni ambientali, sociali e riguardanti le persone svolgeranno un ruolo importante in merito alla tecnologia avanzata, alla robotica e alle macchine intelligenti nelle fabbriche del futuro.

Sulla scia dei progressi tecnologici di Industria 4.0 – dove l'intelligenza artificiale (IA), l'analisi dei dati e il machine learning hanno rivoluzionato l'interazione tra il mondo fisico e quello digitale – Industria 5.0 mette invece sotto i riflettori un equilibrio più armonioso tra le persone e la tecnologia.

Fonte: Business Wire

