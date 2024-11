IonQ annuncia la partnership con NKT Photonics per i sistemi laser di prossima generazione destinati a equipaggiare i futuri computer quantistici

NKT Photonics consegnerà a IonQ tre innovativi prototipi di sottosistemi ottici nel 2025

I sistemi laser avanzati di NKT Photonics saranno integrati nei prossimi sistemi quantistici di IonQ destinati ai data center

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), leader nel settore dell'informatica quantistica, ha annunciato oggi una partnership con NKT Photonics, una controllata di Hamamatsu Photonics, per l'acquisto di sistemi laser di nuova generazione per i computer quantistici a ioni intrappolati e le apparecchiature di rete di IonQ. La partnership prevede che NKT Photonics sviluppi e consegni a IonQ tre prototipi di sottosistemi ottici nel 2025, progettati per supportare la commercializzazione dei computer quantistici destinati ai data center di IonQ, come IonQ Tempo e i futuri sistemi basati sul bario.

Fonte: Business Wire

