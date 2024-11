Frontgrade amplia la scalabilità del microprocessore plastico GR740 con l'opzione aggiuntiva di schermatura ottimizzata

GÖTEBORG, Svezia: Frontgrade Gaisler, fornitore leader nel settore dei microprocessori anti-radiazione per applicazioni spaziali, ha presentato un'ulteriore opzione di schermatura per il suo microprocessore quad-core GR740. Questa nuova opzione di schermatura ottimizzata offre un equilibrio ideale per le nuove missioni spaziali e di costellazioni satellitari su larga scala, in cui sia i costi che l'affidabilità delle radiazioni costituiscono fattori fondamentali.

L'ampliamento delle opzioni di schermatura del GR740 soddisfa la domanda del mercato di soluzioni flessibili ed efficienti in termini di costi per i nuovi dispiegamenti spaziali e satellitari su larga scala. I progettisti di missioni hanno ora accesso a un microprocessore collaudato, adatto ad applicazioni di alto volume e attente ai costi, che si rivolgono all'orbita terrestre bassa (LEO), senza mettere a repentaglio l'affidabilità.

Fonte: Business Wire

