Airgain lancia la sua prima soluzione integrata di intelligenza artificiale per la tracciabilità dei vettori in volo

Il dispositivo AT-Flight Asset Tracker di Airgain è abilitato sui cellullari smartphone e certificato in volo per consentire il tracciamento completo del viaggio.

SAN DIEGO: Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), fornitore leader di soluzioni di connettività wireless, ha rilasciato il suo AT-Flight Asset Tracker, destinato ai mercati IoT della sanità e delle scienze della vita.

Progettato per beni di alto valore e sensibili alla temperatura, l'AT-Flight offre una soluzione ideale per la tracciabilità in tempo reale nel trasporto terrestre e aereo, garantendo la conformità e l'efficienza operativa nella logistica della catena del freddo e in altre applicazioni sanitarie critiche.

AT-Flight combina un'intelligenza artificiale avanzata con la tecnologia dei sensori ambientali per rilevare automaticamente un evento di volo e attivare la modalità aereo in conformità delle normative FAA, eliminando la necessità di interventi manuali.

Fonte: Business Wire

