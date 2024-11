Collaborazione Panasonic Automotive Systems e Arm: verso la standardizzazione dei Software Defined Vehicles

YOKOHAMA, Giappone & CAMBRIDGE, Inghilterra: Panasonic Automotive Systems Co. (PAS) e Arm hanno annunciato oggi una partnership strategica finalizzata alla standardizzazione dell'architettura automobilistica per i Software Defined Vehicles (SDV). Le due organizzazioni condividono una visione comune per la creazione di uno stack software che abbia la necessaria flessibilità per soddisfare le esigenze attuali e future del settore automobilistico; si sono allineate grazie alla loro partecipazione attiva a SOAFEE*1 , un'iniziativa a livello industriale che sta promuovendo una maggiore collaborazione nello sviluppo standardizzato di software sul mercato automobilistico. Questa nuova partnership vedrà PAS e Arm adottare ed estendere il quadro di virtualizzazione dei dispositivi VirtIO per separare lo sviluppo del software automobilistico dall'hardware e accelerare i cicli di sviluppo dell'industria automobilistica.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita