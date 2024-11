IonQ aumenta le prestazioni e la scala dei computer quantistici con circuiti integrati fotonici in collaborazione con imec

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), leader nel settore dell'informatica quantistica, ha annunciato oggi lo sviluppo di circuiti integrati fotonici (PIC) e di una tecnologia di trappole ioniche su scala chip per l'informatica quantistica a ioni intrappolati, in collaborazione con imec, centro rinomato a livello mondiale di R&S nell'ambito della nanoelettronica e delle tecnologie digitali. Grazie all'ottimizzazione delle fasi di progettazione, produzione e integrazione di dispositivi fotonici a livello di chip e trappole ioniche per computer quantistici scalabili e ad alte prestazioni, gli sviluppi hanno l'obiettivo di superare i limiti delle prestazioni del calcolo quantistico.

I metodi tradizionali di calcolo quantistico a ioni intrappolati si basano sull'ottica sfusa per la modulazione della luce laser, l'erogazione e la raccolta dei fotoni.

Fonte: Business Wire

