Ricardo annuncia il lancio della gamma di cambi modulari Element per sistemi di propulsione decarbonizzati

La nuova gamma è stata progettata per ridurre i tempi e costi di sviluppo di piattaforme basate su pile a combustibile a idrogeno, ibride ed elettriche altamente performanti e che devono soddisfare requisiti operativi speciali.

LONDRA: Ricardo, una società internazionale di consulenza strategica, ambientale e di ingegneria, ha annunciato il lancio di Element, una gamma di cambi modulari per clienti con portafogli di prodotti speciali.

La gamma modulare è stata realizzata per offrire una soluzione dal costo contenuto per lo sviluppo di catene cinematiche su misura per sistemi di propulsione avanzati che non compromettano né le prestazioni né la qualità. La prima a essere lanciata è una famiglia di riduttori epicicloidali per piattaforme basate su pile a combustibile a idrogeno, ibride ed elettriche.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita