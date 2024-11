Lancio di Burjeel Holdings e Response Plus Medical Premio da 1 milione di dollari per la salute e il benessere umani nel settore energetico

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Burjeel Holdings, uno dei principali fornitori di assistenza sanitaria super-specialistica nella regione MENA, e Response Plus Medical Services (RPM), il più grande fornitore di servizi medici di assistenza preospedaliera e di emergenza nella regione, hanno lanciato congiuntamente il Premio per la salute e il benessere umani nel settore energetico da 1 milione di dollari, in occasione dell'ADIPEC 2024, per favorire la qualità della vita lavorativa in questo settore a livello mondiale.

Il settore energetico globale ha fatto passi da gigante nel dare priorità alla salute e al benessere della sua forza lavoro. Sulla base di ciò, il Dott. Shamsheer Vayalil, fondatore e presidente di Burjeel Holdings, e Omran Al Khoori, presidente di RPM Holding, hanno annunciato il premio durante l'ADIPEC 2024, incoraggiando i CEO delle principali organizzazioni energetiche globali a promuovere ulteriormente il benessere in tutto il settore.

Il premio si concentra su iniziative che ricorrono all'intelligenza artificiale per migliorare la salute mentale e fisica, con due categorie: un investimento di 1 milione di dollari a sostegno delle PMI per sviluppare soluzioni scalabili a favore della salute e un riconoscimento di eccellenza che celebra le grandi organizzazioni per le loro innovative iniziative volte a favorire il benessere dei dipendenti.

I vincitori inaugurali saranno annunciati all'ADIPEC 2025. I progetti saranno valutati sulla base della creazione di ambienti di lavoro solidali nonché della dimostrazione di approcci innovativi e un impatto misurabile.

Il Dott. Shamsheer Vayalil, fondatore e presidente di Burjeel Holdings, ha dichiarato: "Il settore energetico, una pietra miliare delle economie globali, ha fatto passi da gigante nel dare priorità alla salute fisica e mentale della sua forza lavoro. In qualità di partner sanitario di fiducia e di lunga data per il settore, riteniamo che sia nostra responsabilità promuovere una cultura del benessere olistico in tutto il settore. Questo premio celebra e ispira soluzioni innovative e basate sulla tecnologia che affrontano le diverse sfide per la salute in alcuni degli ambienti di lavoro più impegnativi e rigorosi al mondo".

Omran Al Khoori, Presidente di RPM Holding, ha commentato: "Questo premio serve come riconoscimento per le aziende e gli innovatori che introducono nuove idee per promuovere il benessere fisico e mentale nel settore energetico. Inoltre, è una piattaforma per tradurre idee in soluzioni concrete che possono rafforzare la resilienza della forza lavoro in un settore globale fondamentale, in un momento in cui l'energia sta subendo una profonda trasformazione".

In linea con la vision "We the UAE 2031" e la National Strategy for Wellbeing 2031 degli Emirati Arabi Uniti, rafforza il ruolo della nazione come hub per la creazione di soluzioni alle sfide globali. Il portale https://hewaward.com/ è ora aperto ai potenziali candidati. Ulteriori dettagli sulle date di candidatura e altro ancora saranno condivisi in seguito.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita