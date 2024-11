Panini S.p.A. lancia in Europa la suite ampliata di soluzioni BioCred al Future Identity Festival

Riflettori puntati su autenticazione biometrica e mobilità, per migliorare il servizio clienti e combattere le frodi di identità.

TORINO, Italia, e MIAMISBURG, Ohio: Panini S.p.A., leader globale nella tecnologia dei pagamenti e nelle soluzioni di identità, annuncia il lancio europeo della sua suite di soluzioni BioCred al Future Identity Festival di Londra, Regno Unito.

BioCred, ora disponibile sull'infrastruttura cloud, dà il via al nuovo BioCred CloudServ, il primo passo verso una soluzione totalmente indipendente dall'hardware. Da oggi è possibile accedere a BioCred CloudServ tramite il dispositivo mobile BioCred SecureTab, l'ultima aggiunta alla linea di dispositivi BioCred di Panini, creando un flusso fluido integrato e offrendo una soluzione di identità completa e sicura.

Questa soluzione subito pronta per l'utilizzo, presentata per la prima volta ad Identity Week America nel mese di settembre, offre una vasta gamma di funzioni di autenticazione e verifica, tra cui il metodo BioCred brevettato di Panini, in un'unica piattaforma fluida e semplice da usare. Il risultato è una sicurezza ineguagliabile per una vasta gamma di applicazioni, dalla scansione biometrica delle impronte e dalla capacità di firma elettronica fino alla verifica dei documenti.

BioCred CloudServ garantisce una protezione avanzata dei dati e mantiene le informazioni sensibili al sicuro e accessibili solo ai proprietari delle credenziali. Viene così semplificato il carico di lavoro per il settore IT e si riducono anche i costi correlati alla manutenzione.

BioCred SecureTab combina funzioni essenziali in un dispositivo mobile compatto che rappresenta la visione di Panini in materia di consolidamento: un unico dispositivo intelligente in grado di interagire in modo fluido con i clienti all'ingresso, razionalizzando i processi, riducendo gli ammassi di cavi e risparmiando spazio prezioso.

L'integrazione di BioCred SecureTab in un flusso di lavoro offre servizi mobili presso diversi punti di contatto. L'intuitiva interfaccia tramite touchscreen del tablet semplifica le interazioni dell'utente e consente agli operatori di navigare e di eseguire le attività in modo efficiente.

La soluzione BioCred di Panini è ideale per i servizi finanziari, sanitari e per l'ospitalità, a garanzia della conformità con standard quali i protocolli Know Your Customer (KYC) nel settore finanziario e Know Your Patient (KYP) nel campo sanitario.

Il lancio della suite di soluzioni BioCred avverrà al Future Identity Festival, in programma al Brewery di Londra, Regno Unito, dall'11 al 12 novembre 2024.

Informazioni su Panini

Grazie a Panini e alle nostre soluzioni innovative i nostri possono gestire in sicurezza le informazioni di valore elevato e prevenire le frodi. Forti di oltre 75 anni nell'elaborazione dei pagamenti globali e nell'esperienza nella tecnologia di imaging, offriamo soluzioni di identità sicure destinate a diversi settori.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita