Le nuove offerte di storage NetApp ammodernano i carichi di lavoro per le imprese quali che siano le loro dimensioni

Le offerte di storage interamente flash aggiornate danno impulso alla performance per tutti i budget e offrono semplicità alla scala necessaria

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato vari aggiornamenti al suo portafoglio di offerte per storage aziendale – nuovi sistemi NetApp AFF A-Series e AFF C-Series con storage dati unificati interamente flash, nella gamma intermedia, per le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni e aggiornamenti a NetApp StorageGRID, promuovendo la densità e le prestazioni per l’archiviazione di oggetti.

Le moderne, dinamiche imprese hanno bisogno di una strategia per i dati intelligente per far fronte ai problemi dell’attuale gestione dei dati – crescita dei dati esponenziale, complessità multicloud e la necessità di prontezza per l’IA.

Fonte: Business Wire

