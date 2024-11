Agileo Automation lancia E84 PIO Box ai fini di prove di conformità perfezionate di apparecchiature a semiconduttori con gli standard SEMI

L’innovativo dispositivo plug & play facilita l’esecuzione di prove complete di conformità di apparecchiature per il trasporto automatico di contenitori nelle fabbriche automatizzate

MONACO DI BAVIERA, Germania: SEMICON Europa – Agileo Automation, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di controllo e connettività per produttori globali di apparecchiature a semiconduttori, lancia E84 PIO Box allo stand C2848. Questo dispositivo palmare offre una nuova interfaccia che consente al personale della fabbrica di eseguire agevolmente test del software di apparecchiature a semiconduttori ai fini della conformità con la suite di standard SEMI E84 e GEM300 in relazione al trasporto automatico di contenitori. Migliora la leggibilità, l'identificazione e la validazione degli aspetti funzionali e degli scambi di segnale E84 in camere bianche e laboratori. Integrato con il software Agileo Automation Speech Scenario che emula l’host della fabbrica e convalida l’interfaccia SECS/GEM con scenari di test predefiniti, E84 PIO Box può emulare facilmente sistemi di trasporto automatico di contenitori quali veicoli a guida autonoma o carriponte. È in grado di rilevare l’assenza di conformità e altri problemi funzionali grazie all’allineamento con lo standard SEMI E84. È dotato di un connettore DB25 che facilita l’integrazione con sistemi passivi E84 come una porta di carico e si collega direttamente a un PC mediante un singolo cavo USB sia per la trasmissione dati che per l’alimentazione.

“In fabbriche con un elevato livello di automazione, anche problemi di minore entità riguardanti il trasporto di contenitori possono comportare costosi tempi di fermo. E84 PIO Box è stato progettato per validare in modo rigoroso casi nominali e di errore, assicurando operazioni integrate e un ripristino veloce, a vantaggio sia dei produttori di apparecchiature sia degli impianti”, spiega Marc Engel, Ceo Agileo Automation. “Le aziende che lo hanno già adottato hanno riscontrato miglioramenti significativi nella qualità complessiva del software delle apparecchiature e ora eseguono ciascun aggiornamento del software con più fiducia, supportata dall’uniformità dei risultati delle prove”.

- fine-

Informazioni su Agileo Automation

Fin da quando è stata creata, nel 2010 a Poitiers, Francia, Agileo Automation mette in grado i produttori globali di apparecchiature a semiconduttori di ottimizzare i loro macchinari mediante soluzioni di controllo, comunicazione, acquisizione dei dati e prove, consentendone l’implementazione in fabbriche di grandi dimensioni in tutto il mondo. Al cuore di Industria 4.0, il framework A²ECF-SEMI di Agileo offre solide basi per lo sviluppo di software di controllo di apparecchiature, sfruttando le suite di standard SEMI SECS/GEM e GEM300. Come membro di SEMI e della OPC Foundation, Agileo è uno dei partecipanti chiave allo sviluppo e all’integrazione di standard del settore come quelli SEMI e la OPC Unified Architecture (OPC-UA). Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web o seguirci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

