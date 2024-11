GigaDevice lancia le MCU dalle alte prestazioni della serie GD32G5 con core Cortex®-M33, liberando il potenziale di innovazione nelle applicazioni industriali

MONACO: GigaDevice (Codice Borsa: 603986), uno dei principali fornitori di semiconduttori, oggi ha ufficialmente annunciato il lancio dei microcontroller della serie GD32G5 dalle alte prestazioni, basati sul core Arm® Cortex®-M33.

Gli MCU della serie GD32G5, dalle eccezionali prestazioni di elaborazione, un'ampia gamma di risorse di interfaccia digitale e analogica, e funzionalità di sicurezza potenziate, sono applicabili in vari scenari, tra cui sistemi di alimentazione digitale, stazioni di ricarica, inverter per l'accumulo di energia, convertitori di frequenza, servomotori e comunicazione ottica. La nuova serie di prodotti offre 14 modelli in 7 tipi di pacchetti, compresi LQFP, QFN e WLCSP.

Fonte: Business Wire

