Boomi nomina leader visionari in qualità di Chief People Officer e Chief Operating Officer

Il responsabile delle risorse umane entra a far parte di Boomi per guidare le strategie di talento attraverso l'iper-crescita

La nomina di un COO dinamico segnala il forte impegno di Boomi a mantenere l'eccellenza operativa nell'integrazione e nell'automazione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader nell'integrazione intelligente e nell'automazione, ha annunciato oggi l'aggiunta di due esperti dirigenti al suo team di leadership. Le nomine arrivano in un momento cruciale per l'azienda, che sta accelerando la sua espansione globale e continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dell'eccellenza operativa e di un ambiente di lavoro inclusivo e ad alte prestazioni.

Il nuovo Chief People Officer guiderà la crescita dell'organizzazione

Francesca Molinari entra a far parte di Boomi come effetto immediato in qualità di Chief People Officer (CPO), forte di una vasta esperienza in posizioni di leadership strategiche per le risorse umane.

Fonte: Business Wire

