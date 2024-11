Il report NIQ evidenzia le tendenze principali nella spesa per beni durevoli e tecnologici nel 2025

Innovazioni a un prezzo accessibile, shopping perfezionato con l’IA e prodotti sostenibili emergono come fattori trainanti chiave della spesa nel settore consumer

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ), la principale società mondiale di intelligence nel settore consumer, ha pubblicato il rapporto State of Tech & Durables (T&D), portando al centro dell’attenzione tendenze cruciali che daranno impulso alla crescita in tale settore. Mentre i brand si preparano per un anno di evoluzione nelle preferenze dei consumatori, il report identifica prezzi accessibili, comodità, sostenibilità e coinvolgimento basato sull’IA come fattori essenziali per soddisfare le aspettative dei consumatori.

Punti salienti del report

Il 67% dei consumatori probabilmente proverà un nuovo prodotto se il prezzo è contenuto

Il 70% è disposto ad acquistare prodotti efficienti in termini di consumo energetico e sostenibili se il prezzo è ragionevole

Un aumento del 55% delle vendite di robot aspirapolvere con doppia funzione “bagnato e asciutto” nel 2024, indicante una richiesta di prodotti multifunzione

Il 40% dei consumatori è disposto a usare raccomandazioni basate sull’IA per lo shopping quotidiano

Un aumento del 33% delle vendite di smartphone dotati di grande memoria, che rispecchia la richiesta di dispositivi connessi e altamente performanti

Il 36% di tutti i ricavi nel settore T&D ora risulta da vendite online, – i principali paesi trainanti sono la Cina e quelli europei e dell’America Latina

Tendenze principali da tenere d’occhio nel 2025

Prezzi accessibili e acquisiti basati sul valore

I consumatori prestano più attenzione che mai ai prezzi contenuti – il 67% dichiara di essere disposto a provare nuovi prodotti se il prezzo è accessibile. Inoltre il 70% dei consumatori acquisterebbe prodotti efficienti in termini di consumo energetico e sostenibili a un prezzo ragionevole. Questa tendenza rappresenta un’opportunità importante per i brand che possono offrire scelte durevoli ma alla portata dei budget familiari.

Domanda elevata di comodità e multifunzionalità

I prodotti multifunzionali, che fanno risparmiare tempo stanno danno impulso alla crescita delle vendite nel settore T&D, come indicato dall’aumento del 55% delle vendite di robot aspirapolvere con doppia funzione “bagnato e asciutto”. I brand operanti nel settore T&D dovrebbero cercare di offrire prodotti che combinano comodità e prestazioni, rivolgendosi ai consumatori che cercano soluzioni pratiche per le attività quotidiane.

In crescita la tecnologia della salute e del benessere

La tecnologia orientata alla salute sta diventando mainstream – le vendite di dispositivi indossabili aumentano del 3% su base annua. Mentre i consumatori integrano prodotti per la salute, il benessere e l’igiene nelle loro vite, i brand che sono in grado di incorporare queste caratteristiche rimarranno importanti. Prodotti per la casa intelligente come depuratori dell’aria, termostati e dispositivi per il fitness connessi fanno da battistrada.

Connettività intelligente e IA negli acquisti dei consumatori

Il report evidenzia il ruolo crescente dell’IA nel processo decisionale dei consumatori. Con il 40% dei possibili acquirenti disposti a considerare raccomandazioni automatizzate, esiste un potenziale significativo per i brand operanti nel settore T&D di impiegare l’IA per offrire esperienze d’uso dei prodotti personalizzate. La connettività è pure essenziale, come evidenziato dall’aumento del 33% delle vendite di smartphone dotati di grande memoria, che mostra la preferenza dei consumatori per dispositivi connessi e altamente performanti.

Un ruolo centrale per la sostenibilità

La sostenibilità è uno dei fattori decisivi per molti consumatori – oltre la metà è disposta a pagare un sovrapprezzo per prodotti ecologici. Durabilità, efficienza in termini di consumo energetico e materiali sostenibili sono considerazioni chiave, indicando che i brand che danno priorità a questi aspetti avranno un chiaro vantaggio.

L’importanza delle esperienze omnicanale

Le vendite online ora rappresentano il 36% dei ricavi nel settore T&D a livello globale – i principali paesi trainanti sono la Cina e quelli europei e dell’America Latina. Mentre un numero sempre maggiore di consumatori utilizza un mix di canali digitali e negozi fisici, le imprese operanti nel settore T&D devono offrire esperienze omnicanale integrate per soddisfare questa domanda. Funzioni interattive, come la realtà aumentata (AR), sono particolarmente apprezzate dai Millennial e dalla Gen Z – oltre un terzo è interessato allo shopping assistito dall’AR.

“I brand operanti nel settore T&D nel 2025 dovranno soprattutto offrire valore tramite innovazioni significative”, commenta Julian Baldwin, Presidente Tech & Durables presso NIQ. “I consumatori sono prudenti ma disposti a spendere per prodotti che soddisfino le loro esigenze in termini di comodità, sostenibilità e salute. Dando priorità a questi fattori, le imprese possono rafforzare la loro posizione di mercato e dare impulso alla crescita”.

Perché queste tendenze sono importanti per il 2025

Queste preferenze dei consumatori rivelano percorsi chiave per i brand che mirano a conquistare quote di mercato nel 2025. Concentrandosi sull’innovazione allineata a prezzi accessibili, sostenibilità e comodità, le imprese operanti nel settore T&D possono rispondere alle domande in evoluzione e dare impulso alla crescita. Funzioni intelligenti e l’IA continueranno a migliorare le esperienze di shopping, offrendo ai brand ulteriori opportunità di coinvolgere i consumatori esperti nella tecnologia.

Per saperne di più scaricare oggi stesso il report Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025.

Informazioni su NIQ:

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la comprensione più completa del comportamento d'acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, due leader di settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

Per maggiori informazioni, visitare www.niq.com

Informazioni sul report State of T&D

Il report annuale State of Tech & Durables preparato da eNIQ, Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025, utilizza le proiezioni e le analisi più recenti dei principali esperti NIQ in molteplici campi – beni durevoli e tecnologici, innovazione, comportamento dei consumatori, esperienze omnicanale e misurazioni di mercato. Il lettore ha così a disposizione un report che veramente offre la “vista completa” (Full ViewTM) del comportamento di acquisto e della domanda futura nel settore consumer.

